Ha il sapore agrodolce il primo weekend di finali nazionali giovanili per le formazioni della Cv Skating. A Legnaro, dal 9 all'11 maggio, si sono tenute le Final Six scudetto riservate alle migliori sei formazioni giovanili italiane di categoria under 12 ed under 16. La soddisfazione più grande arriva dall'under 12 che, contro ogni pronostico, si aggiudica un bronzo nazionale sconfiggendo team sulla carta favoriti come l'Hc Milano (8-3) e, nella finalina per il terzo posto, i BluDogs Montorio (1-0). Nel mezzo sconfitte contro Vicenza (10-2) e in semifinale contro Asiago campione in carica (11-0). Prestazioni eccezionali dei piccoli atleti delle allenatrici Laura Giannini e Martina Gavazzi. Deludente invece il cammino dell'under 16 che ha giocato le gare del girone alla pari con i propri avversari, ma ha raccolto due ko (6-3 contro Milano e 4-3 contro Forlì), per poi perdere anche la finalina per il 5° posto per 7-1 contro Cittadella.

«Tutto l'ambiente è felicissimo per il bronzo nazionale degli under 12 - spiega il presidente Valentini - perchè non è mai facile confermarsi in un appuntamento denso di tensione e agonismo come una finale nazionale giovanile, in cui tutti gli avversari comprensibilmente sono fortissimi. I ragazzi sono stati bravissimi, hanno gestito al meglio tutti i momenti e si sono presi con grande merito questo bronzo, su cui nessuno avrebbe puntato alla vigilia. I nostri più sentiti complimenti. Tanta amarezza invece per l'under 16 - continua sempre Valentini - perchè i ragazzi erano arrivati pronti e carichi a queste finali, sapendo di potersela giocare con tutti. E così è stato: siamo stati dentro tutte le partite ma nei momenti chiave le cose non hanno girato per il verso giusto. Vuoi un pizzico di sfortuna, vuoi poca esperienza nei momenti chiave, vuoi la capacità di gestire la tensione. Purtroppo è andata così ed il risultato del campo va accettato: sono comunque convinto che sia stata un'esperienza formativa molto utile per i nostri ragazzi e che ne sapranno trarre i giusti insegnamenti per il futuro».

I presenti:

UNDER 16: Francesca Borgi, Leonardo Pistola, Marco Garbetta, Leandro Galioto, Luis Tuduran, Stefano Travaglione, Gloria Padovan, Duc Tam Bernini, Chiara De Meo.

UNDER 12: Flavio Lucignani, Alice e Sebastian Carusi, Andrea e Matteo Ranzi, Dario e Valerio Serafino, Simone De Meo, Eileen Zou, Chiara Meconi.

Allenatrici: Martina Gavazzi e Laura Giannini.

