Sarà un Borgo Palidoro rinnovato e ambizioso quello che si presenta al prossimo campionato di Promozione. Il club dopo l'ingaggio di Armando Stirpe in panchina, è pronto ad annunciare i nuovi acquisti. Su tutti spicca Giacomo Gabrielli, centrocampista esterno corteggiato da squadre di Eccellenza. Ci saranno altri innesti, ancora in ballo le trattative, ma si sta chiudendo per un attaccante di esperienza, due centrocampisti e due difensori. Tra pochi giorni, poi, partiranno i lavori per la messa in opera del sintetico e il presidente Alessandro Schiavi appare sereno e fiducioso. «Ci siamo quasi, a giorni partiremo con i lavori. Prima di settembre il campo non sarà pronto, l'importate è che sarà fatto, ne siamo felici per le famiglie e i bambini. Per quanto riguarda la squadra ho dato carta bianca al direttore sportivo Commentucci, sta scegliendo insieme all’allenatore i profili adatti alla rosa. Punteremo a fare un campionato da vertice, non ci basta la salvezza. Non puntiamo a vincere il campionato, sicuramente tenteremo di essere un outsider , di fare del nostro meglio, programmando anche per il futuro. È chiaro - conclude Schiavi - che il campo in sintetico ci agevolerà e ciò potrebbe rivelarsi l'uomo in più».

