Il Borgo Palidoro ha scelto il successore di Paolo Caputo, che sarà Armando Stirpe, proveniente dall'Under 16 del Tor di Quinto. Una scelta legata a un nome giovane, che due anni fa ha guidato per 10 gare il Trastevere in Serie D. Un allenatore emergente e preparato, che gode di molta fiducia nell'ambiente calcistico romano. Il direttore sportivo Commentucci ha scelto un profilo giovane, che meglio si adegua alla squadra pronta ad affrontare la prossima stagione di Promozione con obiettivi altisonanti. I programmi del club sono legati al campo, per il quale bisognerà attendere settembre prima della conclusione dei lavori. Con il manto in erba e senza emigrare altrove cambieranno le dinamiche e i progetti della società amaranto che sta programmando di arrivare in Eccellenza in pochi anni.

