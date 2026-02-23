Il gol di Funari aveva illuso. L’Etrurians già dopo 8 minuti era già in pieno controllo della partita con Borgata Gordiani, formazione in lotta per non retrocedere che però si è rimessa in carreggiata rimontando il punteggio e portandosi addirittura sul 3-1 prima della rete di Veronesi. Tre punti importanti per gli ospiti, un’occasione perde per la squadra di Rinaldi di restare a -4 dal terzo posto. Gialloviola in campo con Portoghesi tra i pali, Mitsch e Roscioli esterni, Abbruzzetti e Pierini al centro della difesa. I tre in mezzo sono Angelucci, Catini e Avolio, con Cotea a completare il quadro e Funari e Pallozzi in attacco.

Partenza sprint dell’Etrurians, come detto, che approccia la gara con intensità e determinazione. Bastano 8 minuti per sbloccare il match: ancora lui, Funari, che si fa trovare pronto e firma l’1-0, indirizzando subito la partita sui binari giusti. Dopo una fase centrale del primo tempo abbastanza equilibrata, con le due squadre attente e compatte, a tre minuti dall’intervallo la Borgata Gordiani trova il pareggio su palla inattiva, riportando il risultato sull’1-1 con Mascioli. Non è finita qui perché i ladispolani in pieno recupero hanno l’occasione più grande per tornare avanti: Funari si ritrova una palla colossale, ma la conclusione termina di poco fuori.

Nella ripresa i tirrenici ripartono forte e al 10’ Pallozzi va vicino al gol, ma il portiere devia in calcio d’angolo. Al 22’ Borgata Gordiani passa in vantaggio su una ripartenza con Moretti. L’Etrurians si sbilancia alla ricerca del pari e, all’ultimo minuto di recupero, un contropiede ospite vale il 3-1 siglato da Gabardo. In zona Cesarini riaccende le speranze ma non basta nonostante l’assalto degli undici di Rinaldi.

«Abbiamo disputato un buon primo tempo – è il commento del tecnico - e nel secondo invece abbiamo perso un po’ l’equilibrio. La seconda rete diciamo in ripartenza ci ha tagliato le gambe. Dobbiamo solo lavorare e andare avanti». Domenica trasferta con Fortitudo Nepi.

Portoghesi, Mitsch (17’ st Peluso), Roscioli, Catini, Angelucci, Abbruzzetti (26’ st Di Nezza), Pierini, Avolio, Catini, Pallozzi, Cotea (37’ st Freddi), Funari (18’ st Veronesi). A disp. Rossi, Palombo, Serafin. All. Rinaldi

