L’Etrurians scalda i motori e si prepara all’era Rinaldi. Dopo le tante conferme della rosa arrivano anche i primi colpi per affrontare il campionato di Prima categoria. E ce n’è uno importante perché l’attaccante Denis Cobzaru, ex 21enne del Borgo San Martino ma con esperienza in Promozione con Cerveteri, Tarquinia e Pescia Romana, è un nuovo giocatore gialloviola. «Sono molto felice di essere qui – ammette Cobzaru – e sono pronto per questa nuova avventura con questa maglia. Sono reduce da una stagione complicata ma sono convinto che qui si possa fare bene come squadra, poi è chiaro che un attaccante vive sempre per i gol. Non vedo l’ora di iniziare col mister e con i nuovi compagni». Sempre in queste ore è approdato in gialloviola il centrocampista Gabriele Giannella dal Cerveteri e anche il portiere Andrea Portoghesi che aveva giocato con l’Etrurians ma a causa di problemi lavorativi aveva smesso. Non ci sono solo gli arrivi ma anche le riconferme. Il capocannoniere Daniele Abis così come il compagno di reparto Lorenzo Pallozzi. In difesa continueranno a giocare con i tirrenici anche Alessandro Palombo, Fabiano Pierini, Nik Veronesi e Nicola Roscioli mentre a centrocampo conferme per Emiliano Pellecchia e Luca Avolio. Resta anche il portiere Francesco Serafin. «Per me è un onore cominciare questa nuova avventura con l’Etrurians – sono le prime parole di Rinaldi -. Ho trovato una società seria, ambiziosa e con valori veri. Lavoreremo con entusiasmo, umiltà e tanta voglia di crescere, insieme come squadra e come gruppo. Siamo giovani ma con tanta qualità. Sicuramente sapremo farci valere nel nostro girone che sarà composto da formazioni importanti».

