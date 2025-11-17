Nella dodicesima giornata del campionato di serie D colpo grosso della Flamca inia che sovvertendo il pronostico ha sbancato per 1-0 con il gol di Sirbu il campo del Trastevere conquistando tre puntri d’oro per la sua classifica e che servono per rilanciarsi in graduatoria e per allontanarsi dalla zona calda. Ottima la prestazione degli uomini di mister Nofri che in settimana erano stati sollecitati dal club per una inversione di tendenza rispetto alle precedenti prove. Flaminia che ha difeso con ordine non rinunciando mai a creare pericolosi contropiedi e su quello impostato da Sirbu che ha fraseggiato alla perfezione con Polidori è arrivato in avvio di ripresa il gol del vantaggio che poi la squadra ha difeso con grande attenzione. Con questa vittoria la Flaminia si porta all’undicesimo posto a 16 punti e adesso può preparare al meglio e con assoluta serenità il confronto casalingo di domenica contro la formazione campana della Palmese che domenica non è stata a guardare ed ha superato per 2-1 in casa il Valmontone. Intanto si sta allungando la classifica con la Scafatese che cerca la fuga e che dopo i risultati di domenica si è portata a + 6 sulle seconde con il Trastevere che è stato raggiunto a 24 punti dall’Albalonga. E domenica si giocherà la sfida Scafatese-Trastevere.