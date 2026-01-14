Al San Liborio Stadium termina 2-2 l’andata degli ottavi di Coppa Lazio C2 tra Atletico e Don Bosco Cinecittà, una sfida durissima per i gialloblù civitavecchiesi, che stanno puntando con decisione sul percorso in Coppa. Mister Fabrizio Nunzi, rientrato dalla squalifica insieme a Leone, Notarnicola e Fiorentino, si affida al capitano e ai suoi uomini migliori contro una formazione romana seconda in campionato nel proprio girone.

Avvio shock: al 1’ gli ospiti passano alla prima azione. Il Don Bosco sfiora il raddoppio al 10’ con un clamoroso errore a porta vuota, poi l’Atletico cresce: palo di Notarnicola su corner e forti proteste al 19’ per un gol fantasma non concesso a Nistor. Gara intensa e molto combattuta.

Nella ripresa l’Atletico pareggia al 3’ con Donati su calcio d’angolo, crea occasioni con Leopardi e Leone, che al 23’ firma il momentaneo 2-1 con una splendida azione personale. Lancia salva due volte nel finale, ma al 29’ arriva il 2-2 romano. Prestazione di grande agonismo: ora tutto si deciderà nel ritorno tra due settimane a Roma.

C’è una brutta notizia, però, per l’Atletico, che dovrà fare i conti con un infortunio muscolare per Donati, che dovrebbe restare fuori per un po’ di tempo, anche se ne saprà di più solo tra qualche giorno.

«Abbiamo disputato un’ottima partita – commenta Fabrizio Nunzi – peccato per la disattenzione dopo un minuto che ci ha complicato le cose. Contro una squadra forte abbiamo fatto una prestazione di forte e potevamo anche vincere. Dispiace per l’infortunio a Donati».

