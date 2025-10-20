Una partita pazzesca, ricca di colpi di scena, emozioni e un finale da film. Al termine dei 90 minuti (più recupero), Atletico Focene ed Etrurians si spartiscono la posta in palio con un rocambolesco 4-4, che ha il sapore di una vittoria per gli ospiti e di un’occasione sfumata per i padroni di casa. Il match, valevole per il girone C di Prima Categoria, sembrava indirizzato fin dalle prime battute. Focene che parte fortissimo, approfittando della partenza molle dei gialloviola: Cuomo apre le danze su calcio di rigore, poi Pedone e Sterpi completano un primo tempo perfetto per i nerazzurri, che si portano sul 3-0. L’Etrurians però non ci sta a fare da comparsa. Nella seconda frazione di gioco cambia atteggiamento, mentalità e interpreti. Veronesi accorcia con un colpo di testa che riaccende la speranza, poi il tecnico Rinaldi rimescola le carte: dentro Cobzaru e Cotea per dare nuova linfa all’attacco. I padroni di casa, cinici, sembrano chiudere definitivamente le pratiche con il secondo sigillo di Cuomo, che sigla quello che si rivelerà un momentaneo 4-1. Perché da quel momento in poi, è solo Etrurians.Il protagonista assoluto è il subentrato Cobzaru, al rientro dopo un lungo infortunio: servito da Funari, segna il gol del 4-2, poi si ripete pochi minuti dopo su assist di Giustini, riportando i suoi compagni a -1. Quando tutto sembrava finito, nel recupero, l’episodio che fa esplodere la panchina della società ospitata: punizione dal limite, Angelucci prende la responsabilità e calcia perfettamente, battendo Molon per il clamoroso 4-4 finale in quel del Nannini.

