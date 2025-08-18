Nuovo Innesto nel Basket Ladispoli che ha ingaggiato Daniele Pantanella.

Cresciuto nella Uisp XVIII dove a 16 anni ha esordito in Serie C Silver, dalla stagione 2023/24 ho giocato in Dr1 nella Nuova Lazio Pallacanestro arrivando alle finali, per poi tornare nella Uisp XVIII sempre in Dr1 Dove ha raggiunto le semifinali playoff.

«Ho scelto di entrare a far parte del BKL Basket Ladispoli perché qui si respira un’aria positiva e stimolante, dove la voglia di migliorare e di vincere è condivisa da tutti e convinto che questo ambiente possa darmi la giusta carica per crescere come giocatore e contribuire ai successi della squadra».

