Basket Ladispoli Autocentro Aurelia conquista una vittoria pesantissima in trasferta, espugnando il campo di Montesacro per 63-50.

«Una gara intensa – commentano i rossoblù – fatta di sorpassi e cuore, dove i nostri ragazzi hanno saputo ribaltare una partenza difficile con una reazione da vera squadra! Dopo un primo quarto sotto 21-13, i biancoblù hanno alzato il ritmo, chiudendo il primo tempo sul 28-28 e dominando poi la ripresa con difesa, carattere e grande energia.

Montesacro ha provato fino all’ultimo (7 triple totali), ma il muro difensivo del BkL ha retto fino alla fine, con un parziale decisivo di 16-6 nel terzo quarto che ha spianato la strada alla vittoria finale. E nel finale… la festa è esplosa: tutta la squadra sotto la tribuna, insieme al capitano Taraddei, infortunato ma presente al fianco dei compagni, a condividere una vittoria che vale doppio».

