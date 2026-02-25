Ci sarà ancora da aspettare un po’ per sapere chi si è aggiudicato il bando per il San Liborio Stadium. Ad annunciarlo è il Comune, che sta seguendo dettagliatamente una vicenda che è andata oltre, per quanto riguarda le tempistiche, rispetto alle attese. Infatti nelle scorse settimane c’è stato il nuovo termine per presentare le domande, dalla durata di due settimane, dopo la mancata fumata bianca della prima ondata, per via del mancato invio in tempo della documentazione da parte dell’Atletico Civitavecchia, l’unica associazione sportiva che aveva deciso di presentare domanda. La società gialloblù di calcio a 5 sarà riuscita ad ottemperare a tutte le richiesta da parte di Palazzo del Pincio? E altre associazioni potrebbero aver presentato domanda in extremis?

Solo nei prossimi giorni se ne saprà di più, perché si formerà la commissione che prenderà in esame le documentazioni inviate, con la speranza che questa sia la volta buona, anche perché il Comune ha nel pentolone anche le questioni piscina di via Maratona e PalaGalli, che, per stessa ammissione del delegato allo Sport, Patrizio Pacifico, avranno un percorso che si preannuncia molto più complicato, tra diverse società che sembrano intenzione a presentarsi e lo spettro di ricorsi che sembrano molto più che probabili.

E rimanendo in tema Pacifico, tra i pensieri che balenano per il segretario del Partito Democratico c’è anche quella della cerimonia di premiazione delle eccellenze sportive per l’anno che si concluso da quasi due mesi. In quest’occasione il Comune ha deciso di dare vita ad un evento ancora più grande rispetto a quello dello scorso anno, che si era tenuto all’aula Pucci, ovvero svolgere le premiazioni al teatro Traiano.

Le indiscrezioni parlano di 6 o 13 marzo per l’appuntamento, che avrà una cornice speciale, anche perché l’elenco delle premiazioni è stato stilato seguendo le informazioni promulgate da ogni associazione sportiva cittadina, evitando così possibili code polemiche, che, però, sappiamo che in contesti di questo tipo siano all’ordine del giorno.

