L’indiscrezione sta circolando da giorni nell’ambiente pallanuotistico locale. Stefano Ballarini potrebbe partecipare alle prossime Universiadi, che si svolgeranno dal 17 al 26 luglio a Duisburg, in Germania. Il centroboa dell’Olympic Roma, protagonista di un campionato avvincente con i capitolini, chiuso con la salvezza maturata ai playout dopo un’estenuante partita a Firenze contro la Florentia, terminata con la vittoria ai rigori, potrebbe tornare presto in vasca.

E questa volta con la calottina della Nazionale italiana universitaria. Questo quanto potrebbe diventare realtà nei prossimi giorni. Di sicuro Ballarini non ha messo da parte la pallanuoto e sta continuando a mantenersi in forma ed ad allenarsi, cosa che sta facendo, soprattutto, alla piscina Alfio Flores di largo Galli. Punto a favore di uno degli assi dello sport di Santa Marinella è il fatto che il ruolo di tecnico federale della Nazionale universitaria è stato affidato ad un allenatore che Ballarini conosce davvero bene, in quanto si tratta di Mario Fiorillo, che lo allena proprio all’Olympic Roma.

Per sapere la lista definitiva dei partecipanti, molto probabilmente, ci sarà da attendere quella della Nazionale senior di Sandro Campagna per i Mondiali di Singapore, in quanto le date sono concomitanti e qualche escluso dal tecnico siracusano potrebbe entrare nella lista di Fiorillo. Sicuramente sarebbe l’ennesima notizia speciale per Santa Marinella e per Ballarini, che negli ultimi anni ha prima conquistato e poi difeso la serie A1.

@RIPRODUZIONE RISERVATA