La Futsal Academy vive un momento semplicemente straordinario, dentro e fuori dal campo. La grande vittoria contro la capolista Ardea, che ha consegnato ai rossoblù il secondo posto solitario a un solo punto dalla vetta, ha fatto da perfetta cornice a un’altra importante novità di mercato: l’arrivo di Roberto Crescenzo.

Laterale offensivo di grande esperienza, Crescenzo approda alla Futsal Academy dopo aver disputato la prima parte di stagione con l’Aranova. Nel suo curriculum spiccano soprattutto due campionati di Serie B con il Club Sport Roma, nei quali ha saputo mettere in mostra qualità tecniche, personalità e una spiccata vena realizzativa. In passato ha vestito anche la maglia de La Pisana, confermando continuità di rendimento e affidabilità ad alti livelli.

Il suo innesto va ad arricchire ulteriormente la batteria degli esterni offensivi, offrendo allo staff nuove soluzioni tattiche in vista di un periodo cruciale della stagione. Tra campionato e Coppa Italia Nazionale, competizione alla quale la Futsal Academy è matematicamente qualificata grazie al successo di sabato scorso, notizia che ci era sfuggita, anche perché al cancelletto di partenza del campionato non sembra affatto un obiettivo nelle mire del quintetto di Vincenzo Di Gabriele. Proprio per questo motivo serviranno infatti profondità e qualità per affrontare al meglio i prossimi impegni.

Il mercato racconta bene le ambizioni del club: dopo gli arrivi di Riccitelli, Tartabini e Santoro, l’innesto di Crescenzo completa un rafforzamento mirato e di spessore.

