Sarà un finale settimana speciale per il movimento locale, in quanto c’è uno dei derby più attesi della stagione. Alle 15 tribuna piena al San Liborio Stadium per lo scontro tra Atletico e Quartiere Campo dell’Oro. Le due squadre arrivano al match non nel migliore dei modi. I gialloblù hanno frenato con la sconfitta di Corchiano, limitando così l’effetto euforia per la vittoria, ma senza incantare, dell’esordio contro il Real Fiumicino.

E con gli aeroportuali i gialloverdi hanno staccato il primo punto della stagione, iniziata non bene, non tanto per i risultati che non arrivano, ma per gli errori che il team civitavecchiese sta commettendo, tra possesso palla sterile, occasioni non sfruttate ed una difesa colabrodo.

«Arriviamo acciaccati a questo incontro – afferma il tecnico dell’Atletico, Andrea Consalvo – assenti sicuri Donati e Leopardi, mentre è in dubbio Smeraglia». Discorso diverso, invece, fronte Qco.

«Ripartiamo dagli ultimi 40 minuti visti contro il Real Fiumicino – sottolinea il vice allenatore gialloverde Giampiero Capraro, che sostituirà in panchina lo squalificato Umberto Di Maio – dove la squadra ha girato ed è andata davvero bene. Quella è la base per migliorare e crescere. Per il resto abbiamo lavorato come sempre, anche se sappiamo che in palio ci sono punti pesanti. Assenti gli squalificati Lipparelli e Vaitovich, sicura la defezione di Cassanelli, mentre è in dubbio Saraceno».

Si tratta di un incontro molto atteso, tra due società molto ambiziose e che sperano di stare dentro al contesto playoff e non solo. L’anno scorso vennero fuori due partite molto combattute, ed allo stesso tempo davvero sentite, con spettacoli di fuochi d’artificio al termine dell’incontro, una volta per il Qco e l’altra per l’Atletico. Ma l’evento di San Liborio non si prenderà completamente la scena.

Sempre alle 15 fischio d’inizio all’arena Cosimi, dove l’Evergreen ospiterà la Canottieri Lazio, scontro molto interessante che, purtroppo, non avrà il risalto meritato per la concomitanza col derby. Dopo i primi due successi e lo stop col District Seven, il quintetto di Fabrizio Fattori prova a misurarsi contro l’attuale capolista del campionato, che, come sempre negli ultimi anni, ha l’obiettivo di figurare al massimo nel girone.

Ancora Real Fiumicino nei nostri articoli, questa volta perché affronterà il Santa Severa, che arriverà a questo incontro con un gran sorriso dopo la vittoria che mancava davvero da tanto tempo. Si gioca alle 16 a Fiumicino, con i neroverdi che proveranno ad uscire dalla zona pericolosa contro un avversario quotato, ma che non ha iniziato al meglio il suo percorso.

«Dobbiamo continuare il percorso sulla strada della partita col Corchiano – spiega il tecnico neroverde David Dell’Università - aggressività e corsa. Purtroppo ci mancheranno cinque giocatori fondamentali, tra cui Trombetta e Cesarini per infortunio. Daremo il massimo per portare via i 3 punti».

