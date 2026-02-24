Non c’è pausa per il campionato di serie C2. L’Atletico scende in campo per recuperare la partita rinviata un mese fa contro la Virtus Monterosi, già passata in zona sabato scorso, dove ha vinto con il Santa Severa. Si gioca domani sera alle 21 al San Liborio Stadium. Si tratta di un passaggio non da tralasciare per la formazione allenata da Fabrizio Nunzi, impegnata in un vero e proprio scontro diretto, in quanto i lacustri sono lontani dai radar rispetto a Leone e compagni.

Al momento l’Atletico è fuori di una sola lunghezza rispetto alla zona playout, anche se, come detto, i civitavecchiesi hanno questo asterisco e hanno già sorpassato il turno di riposo. Una vittoria consentirebbe ai gialloblù di mettersi fuori dal discorso del recinto degli otto punti nei confronti delle rivali di bassa classifica, rendendo la salvezza un discorso affrontabile al di là del piazzamento. Unico in dubbio Donati, che ha accusato un piccolo problema fisico.

«Sarà una partita molto difficile – dichiara mister Fabrizio Nunzi - sarà una partita molto difficile, loro sono terzi e con due partite in meno rispetto al Real Fiumicino capolista. Affronteremo una delle migliori squadre del campionato, ma noi vogliamo confermare le buone sensazioni degli ultimi tempi».

Brutte notizie, invece, per il Quartiere Campo dell’Oro. Ivan Saraceno, che si era infortunato proprio contro l’Atletico nel tentativo di effettuare una giocata, ha già concluso anzitempo la sua stagione. Gli esami strumentali hanno evidenziato la rottura del crociato e del menisco del ginocchio, costringendolo addirittura ad operarsi, cosa avvenuta sabato scorso. Impossibile rivederlo in campo nel breve termine e difficile proprio in tutto l’anno solare 2026.

Intanto anticipo per il derby tra i gialloverdi e il Santa Severa: si giocherà già questo venerdì alle 21.15 al Tamagnini, in una gara fondamentale per entrambe le contendenti.

