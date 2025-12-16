Si interrompe anzitempo la sfida tra Atletico Focene e Vis Aurelia, valida per la decima giornata del girone C di Prima Categoria. Al 77' della ripresa (13 minuti dal termine) l’arbitro è costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un infortunio, decretando la sospensione del match sul punteggio di 1-2 in favore degli ospiti. Una gara che aveva regalato emozioni sin dal primo tempo, vivace e ricco di spunti. Parte forte la Vis Aurelia, che impone il proprio ritmo e trova il vantaggio grazie a Punzi: il numero 11 biancoblu conferma il suo ottimo momento di forma e, poco dopo, colpisce ancora firmando la doppietta personale che vale il raddoppio capitolino. L’Atletico Focene non resta a guardare e reagisce con carattere. I padroni di casa accorciano le distanze con Diaz, riaprendo completamente la sfida e andando al riposo sotto di una sola rete. Nella ripresa l'incontro prosegue su buoni ritmi, con il Focene alla ricerca del pareggio e l'Aurelia attenta a difendere il risultato. Poi l’episodio sfortunato: l’infortunio dell’arbitro costringe alla sospensione definitiva della sfida.

