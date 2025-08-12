Una notizia che riempie d’orgoglio la comunità sportiva del Comune di Fiumicino: l’Atletico Focene è ufficialmente ripescato in Prima Categoria. Dopo una stagione esaltante conclusa con un meritatissimo secondo posto, la società può festeggiare questa importante notizia, frutto del lavoro, della programmazione e della solidità di un progetto tecnico ambizioso.

LE PAROLE DI MISTER CUFFARO. A confermare l’entusiasmo del momento sono arrivate le prime parole del tecnico Cuffaro. Quest'ultimo, protagonista assoluto insieme alla squadra e allo staff, di una cavalcata che ha acceso i riflettori su un gruppo giovane ma estremamente competitivo. «Questo risultato è un'importante rivincita per tutta la società, per me, lo staff e tutti i ragazzi che hanno fatto una grande stagione. Ci tengo a ringraziare il presidente e il direttore che hanno creduto in un gruppo giovane e in un allenatore altrettanto giovane, anche in una categoria in cui l’esperienza la fa da padrone. Deve essere solo il punto di partenza, perché ci aspetta una bellissima ma altrettanto difficile stagione, da vivere con entusiasmo e con i valori che ci hanno contraddistinto nella passata stagione».

UN PROGETTO VINCENTE BASATO SU GIOVANI, VALORI E IDENTITÀ. Il ripescaggio rappresenta un riconoscimento al lavoro serio e costante portato avanti dalla dirigenza. Una società che ha puntato con decisione sulla valorizzazione giovanile, sulla costruzione di uno spogliatoio solido e unito. E non tralasciando la guida tecnica di un allenatore emergente, ma già capace di trasmettere mentalità. Non si tratta solo di un premio sportivo bensì della conferma che quando si lavora con passione, visione e coerenza, i risultati arrivano. La Prima Categoria sarà un banco di prova impegnativo, ma l’Atletico Focene si presenta ai nastri di partenza con tutte le carte in regola per affrontarlo a testa alta. La nuova annata è alle porte e la piazza è pronta a tornare protagonista.

