Il derby del San Liborio Stadium sarà al centro del turno di serie C2. Questo sabato alle 15 scenderanno in campo Atletico e Santa Severa, in quello che possiamo considerare anche uno scontro salvezza, poiché entrambe le contendenti sono in zona playout e, tra l’altro, giocherebbero contro se oggi finisse il campionato. Ci sarà anche il tabù derby: entrambe le contendenti non ne hanno ancora vinto uno e l’unico risultato positivo è il pareggio dell’andata. Difficile capire chi ci arriva meglio: la squadra di Nunzi giunge da tre sconfitte consecutive, ottenute tutte in trasferta e mercoledì avrà il recupero con la Virtus Monterosi. Il team di Dell’Università, invece, sa che dovrà lottare fino all’ultimo per la salvezza e nelle ultime settimane qualche segnale si è visto. Passando alle formazioni: tra i civitavecchiesi non saranno in campo Notarnicola, Todaro e Felicini, mentre i santamarinellesi rinunceranno, oltre agli assenti di lunga data, allo squalificato Lavalle ed a Cattaneo, che deve fare i conti con un’operazione.

«Sarà una partita difficile – dichiara Fabrizio Nunzi, alla guida dell’Atletico - oltre ad essere un derby, sarà uno scontro salvezza difficile per noi e per loro. Mancano tante giornate alla fine, ma sarà comunque una gara importante. Un risultato positivo ci renderebbe tutto più semplice. Sono abbastanza fiducioso sul poter fare risultato».

«Sarà una partita complicatissima – queste le parole di David Dell’Università, mister del Santa Severa – loro in casa specialmente sono un'ottima squadra, dovremmo cercare di fare la partita perfetta. Le assenze sono tante e purtroppo sono aumentate ulteriormente».

Grande match in ottica primi posti per il Quartiere Campo dell’Oro, che, sempre alle 15, giocherà sul campo della Virtus Monterosi. La squadra di Umberto Di Maio sta vivendo un momento magico: ha fatto più punti di tutti nelle ultime nove giornate. Il vento sembra cambiato e i gialloverdi, forse, hanno in mano il discorso promozione e perdere la possibilità di andare in C1 lascerebbe grandi rimpianti. Ma per non averne c’è da fare risultato contro una delle contendenti, che si sono rinforzati a dicembre con Dell’Ova, nella prima parte di stagione al Qco. Fuori Saraceno, che non ha ancora recuperato dall’infortunio avuto con l’Atletico.

«Sarà importante per noi e per loro – dichiara il tecnico Umberto Di Maio – anche il Monterosi si gioca tanto. Andiamo là senza pressioni, abbiamo preparato bene il match, ce la vogliamo giocare. Sappiamo che loro sono forti, soprattutto in casa, come dimostrano i grossi risultati compiuti. Ma noi abbiamo la consapevolezza che stiamo facendo bene, dobbiamo ripetere quanto fatto e scenderemo in campo a viso aperto».

Non va assolutamente dimenticato l’importantissimo match che attende l’Evergreen, che alle 15 riceve al Secondiano Cosimi la visita del Grande Impero, che condivide con i “genovesi” il quinto posto in classifica, a sole due lunghezze dai playoff. È una sfida che ha il sapore di uno spareggio, con il quintetto di Fabrizio Fattori che ha dimostrato di saper dare di più quando non parte con il ruolo di favorita, vedi gli incredibili successi con Canottieri Lazio e Real Fiumicino.

«Il nostro modo di affrontare la partita non deve cambiare – sottolinea il direttore sportivo Giancarlo Miri - ottima prestazione quella di sabato scorso, dove non siamo mai usciti dalla partita, lo stesso deve essere quella di questo sabato. Scontro difficile, stesso punteggio nostro in classifica. Vogliamo dare un altro segnale importante a questo campionato. E sono sicuro che chiunque verrà chiamato in causa darà un grande contributo»

