Altre due squadre del comprensorio sono pronte a svelare il sipario per la Coppa Italia di serie C2. C’è l’andata del primo turno anche per Atletico e Santa Severa. Cominciamo dai neroverdi, che giocheranno in casa domani alle 21, quando al Pala De Angelis arriverà la visita del Valentia. Anche qui, come detto per Qco e Evergreen, l’urna ha unito le squadre del girone B con quelle del D, dove sono presenti i romani, che dopo due vittorie, hanno incassato la prima sconfitta, proprio contro il Palmarola, avversario del Quartiere Campo dell’Oro.

«Purtroppo non siamo riusciti a recuperare nessuno in questi giorni – afferma mister David Dell’Università - quindi andremo con gli stessi di sabato, ma mi aspetto una squadra che metta in campo la stessa voglia di sabato, sperando di realizzare le occasioni che ci capiteranno, teniamo molto alla coppa e vogliamo passare il turno».

Unica squadra del territorio a giocare in trasferta sarà l’Atletico, che alle 21 sarà di scena sul campo del Fiumicino, altra società inserita nel girone D e che ha incassato quattro punti nelle prime tre uscite in campionato. È un bene per la formazione di Andrea Consalvo tornare subito in campo, dopo l’amarezza del derby.

«Una competizione che ci ha visto protagonisti assoluti due stagioni fa – affermano dall’Atletico - con l'epilogo della finalissima, persa come tutti ancora ricordano. Anche la scorsa stagione abbiamo ben figurato, uscendo nella fase finale. Quindi è una competizione a cui la società tiene molto, senza dimenticare che è la seconda opzione in caso di vittoria, per accedere al massimo».

