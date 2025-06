Ormai sta diventando una rubrica settimanale, ovvero quella con le riconferme dell’Atletico Civitavecchia in vista della prossima stagione di serie C2. Rinnovi nel segno della qualità e dell’affidabilità, per poter costruire l’ambizioso progetto della dirigenza gialloblù. In queste ore mister Andrea Consalvo ed il direttore sportivo Ermanno Muneroni stanno sciogliendo tutte le riserve sul roster che affronterà il prossimo campionato di C2.

Intanto sono arrivate le firme, per il rinnovo, di Emanuele Todaro ed Alessio De Amicis. Nomi questi che, insieme ai già confermati Damiano Leone, Michele Notarnicola, Alessio Donati, Patrizio De Amicis, Roberto Smeraglia, Francesco Bonadies, Massimiliano Vandini ed al portiere Davide Puddu, ricomporranno lo zoccolo duro già collaudato dalle passate stagioni. La settimana prossima sarà la volta dei nuovi arrivi, che andranno a dare ancora più forza al roster allestito. Dalle indiscrezioni che circolano nel movimento ci saranno nomi importanti, sia del futsal locale, che di altre zone.

La ciliegina sulla torta potrebbe arrivare direttamente da Roma, con due nomi importanti del futsal capitolino. Si tratta di atleti che, se dovessero accettare le proposte del direttore sportivo Ermanno Muneroni, potrebbero posizionare il club gialloblù per la stagione a venire, nelle parti nobili della griglia di partenza.

@RIPRODUZIONE RISERVATA