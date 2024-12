Ancora gare per l’Atletica Alto Lazio che dopo l’impegno di sabato scorso con gli Allievi al Trofeo “Giorgio Bravin” alla Cecchignola a Roma, ha partecipato domenica con numerosi atleti anche ai campionati regionali individuali su pista master, manifestazione Open per le categorie assolute maschili e femminili. La manifestazione organizzata dalla locale Atletica Colleferro Segni e dai Runners di Colleferro ha visto la presenza in pista e nelle varie pedane di numerosissimi atleti provenienti da tutto il Lazio con gare molto interessanti sotto il profilo tecnico, alle quali hanno preso parte i giovanissimi dell'Alto Lazio ottenendo numerosi primati personali con punteggi che potranno servire a migliorare quello già acquisito dalla squadra nei campionati di Società 2024. Nella velocità 200 metri in evidenza i fratelli Lorenzo e Riccardo Ticconi che corrono rispettivamente migliorandosi in 23”35 e 23”86, Simone Conti corre in 25”26, Tommaso Montanini in 25”30, Gabriele Gallù in 25”36 e Matteo Cerocchi in 23”39. Al femminile si migliorano sia Sonia Tundo che corre i 400 metri in 1’07”86 che Eva Andreini che corre in 1’11”60. Negli 800 metri buone prove di Michela Castagna che corre in 2’40”86 ed Eva Andreini che si migliora correndo in 2’45”94.

