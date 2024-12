Il terzo turno del campionato di serie C torna questo weekend con 3epc Asp Civitavecchia ed Etruria Volley. Nel girone A femminile le rossoblu sono impegnate nella difficilissima trasferta contro il Roma Centro. La formazione romana con 6 punti è a punteggio pieno e ha come obiettivo i play off serie B mentre l’Asp Civitavecchia mira ad una salvezza tranquilla: la partita di sabato sera sarà un test importante per verificare il livello tecnico della squadra rossoblù, non precludendo del tutto la possibilità di fare qualche punto.

Nel girone A maschile domenica pomeriggio l’Etruria Volley riceve in casa il Zagarolo. Alle 16 l’inizio della partita alla Palestra La Rosa - Corsini di Civitavecchia per i gialloblu che dopo la vittoria di sabato scorso contro il Roma 7 proveranno ad allungare in classifica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA