Nuova prova del nove per la 3epc Pallavolo Civitavecchia, attesa alle ore 18 sul parquet capitolino dell’Istituto "Via dei Papareschi". La sedicesima giornata del Girone C di Serie C Regionale mette di fronte le ragazze di Civitavecchia alla Sg Volley Roma, in un match che nasconde più insidie di quanto la classifica possa suggerire. L’obiettivo per la 3epc è chiaro: conquistare l'intera posta in palio per consolidare il proprio percorso di alta classifica. Tuttavia, la trasferta si preannuncia ostica. L'Sg Volley Roma occupa attualmente la settima posizione, ponendosi nella prima metà della classifica, ma i sedici punti che la separano dalla squadra civitavecchiese non devono ingannare. Quella romana è una compagine solida e ben organizzata, capace di trasformare il proprio palazzetto in un fortino complicato da espugnare.

Per le rossoblù di Giovanni Guidozzi sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e imporre il proprio ritmo sin dal primo set. In un campionato così equilibrato, evitare passi falsi contro squadre di metà classifica è la chiave per continuare a sognare in grande.

