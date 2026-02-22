Si è interrotta a Roma la marcia della 3epc Pallavolo Civitavecchia. Dopo otto vittorie consecutive, il sestetto rossoblù incappa in una giornata amara, perdendo per 0-3 dal campo della Sgvolleyroma. Una partita che ha visto le padrone di casa dominare sin dalle prime battute, confermando purtroppo i timori della vigilia espressi dal tecnico Guidozzi, che aveva messo in guardia le sue atlete sulle insidie di questa trasferta.

Non è stata la miglior versione della squadra civitavecchiese. Federica Belli e compagne hanno faticato a trovare il ritmo abituale, subendo la pressione di un'avversaria apparsa più determinata e lucida nei momenti chiave. I parziali (25/19, 25/16, 25/18) testimoniano un match a senso unico, dove l'Sgvolleyroma ha dimostrato di meritare pienamente l'intera posta in palio, aggredendo ogni pallone e concedendo pochissimo alle rossoblù.

«E’ stata una partita brutta in cui l’avversario ha giocato benissimo e noi non siamo stati al loro livello. Era impensabile continuare ad essere imbattuti, ma oggi abbiamo sbagliato c’è poco da dire. Ora testa bassa e al lavoro per la prossima partita» ha commentato il tecnico Giovanni Guidozzi.

Nonostante il passo falso, la 3epc mantiene il terzo posto in classifica con 38 punti, ma il vantaggio sulle inseguitrici si assottiglia: la Tibur Volley, vittoriosa in questo turno, sale a quota 34 e mette pressione alla zona podio. In vetta, la situazione si fa caldissima: il Giò Volley Aprilia torna al comando con 40 punti, seguito a una sola lunghezza dall'Anguillara (39).

Il girone C del campionato di Serie C resta comunque estremamente positivo per la Pallavolo Civitavecchia. Una sconfitta, per quanto netta, non cancella quanto di buono costruito finora in una stagione da protagonista. L'obiettivo ora è resettare immediatamente e ripartire con determinazione. L'occasione per il riscatto arriverà tra le mura amiche nella prossima sfida contro la Molisana Casalandia (Dream Team): una partita fondamentale per muovere nuovamente la classifica e blindare la posizione nei piani alti.

