La Fipav ha pubblicato il calendario 2025/2026 della Serie C Regionale Femminile del Lazio- Girone C, e naturalmente lo staff tecnico di ogni squadra attendeva con molto interesse di conoscere l’avvio del percorso stagionale per calibrare al meglio la parte finale della preparazione prestagionale. Le prime giornate si preannunciano decisive per valutare il livello di un campionato che, sulla carta, sembra equilibrato.

Il campionato si presenta come un banco di prova significativo per la 3epc Etruria+Volley, ovvero la squadra della Pallavolo Civitavecchia in collaborazione con Volley Academy, con il sestetto guidato da Giovanni Guidozzi che si appresta a giocare la terza stagione consecutiva. Le informazioni a disposizione sulle squadre avversarie sono limitate, ma due formazioni spiccano per la loro presunta forza:

Volley Anguillara e GIA2 Volley Aprilia. A parte queste, il girone sembra caratterizzato da un'ampia omogeneità, rendendo ogni partita una potenziale sfida.

L'inizio del campionato potrebbe essere una vera e propria cartina di tornasole per la 3epc Volley+Etruria, che affronterà una serie di incontri che forniranno subito indicazioni chiare sul potenziale della squadra. All’esordio casalingo dell’11 ottobre contro Palombara farà seguito la trasferta a Roma contro l’All Volley, poi nuovamente in casa contro l’Sg Volley Roma, trasferta romana contro il Casalandia e poi ancora in casa contro l’Aprilia. Queste prime partite contro squadre dal livello ancora da definire e contro un avversario ritenuto forte come Aprilia saranno cruciali per le rossoblù per capire la propria posizione e le proprie ambizioni in questo campionato.

