Si chiude con un big match il girone d’andata della 3epc Pallavolo Civitavecchia. Questa domenica (ore 18:30), le rossoblù saranno ospiti della Lazio Volley E Sport presso la palestra del Von Neumann a Roma.

La posta in palio è altissima: la 3epc occupa attualmente la terza posizione con 29 punti, mentre le capitoline seguono al quinto posto a quota 25. Una sfida d’alta quota che rappresenta un vero esame di maturità per le ragazze civitavecchiesi: espugnare il campo romano significherebbe staccare una diretta concorrente e consolidare il podio nella classifica del girone C.

La Lazio Volley E Sport è squadra ostica, specialmente tra le mura amiche. Per la 3epc sarà fondamentale gestire bene la ricezione e non permettere alle padrone di casa di esaltarsi davanti al proprio pubblico.

«L’obiettivo è fare punti – commenta l’allenatore rossoblù Giovanni Guidozzi – sabato ci sarà anche Anguillara – Tibur Volley e una vittoria delle padrone di casa contro un'altra nostra diretta rivale ci aiuterebbe. Non guardo le squadre che ci sono davanti in classifica ma quelle dietro. Adesso è il momento di essere bravi e continuare a lavorare».

