Dalla sconfitta in trasferta contro Anguillara dello scorso anno la marcia della Pallavolo Civitavecchia non conosce soste e arriva l’ottava vittoria consecutiva. Nella seconda giornata del girone di ritorno di serie C le rossoblu allenate da Giovanni Guidozzi hanno battuto l’All Volley Castello con un netto 3-0, consegnando il successo al pubblico di casa come regalo di San Valentino. Nel primo set la squadra civitavecchiese ha mostrato da subito la propria superiorità nei confronti delle ospiti, regolate in fretta 25/17. La reazione della squadra romana è arrivata in seguito ma inadeguata a contenere l’energia di una intuitiva Federica Belli e compagne, che hanno chiuso bene anche il secondo parziale per 25/20. Il terzo set è stato più faticoso, ma il 25/23 finale consegna i tre punti alla squadra di casa, ormai matura abbastanza da poter essere considerata una realtà evidente del campionato di Serie C. Un gruppo in cui le veterane Belli, Cammilletti, Torresi, sono state ben affiancate dalle ragazze del vivaio: Scotti, Mobili e Coppola, Mazzacane che erano presenti nel momento in cui nel secondo set la Pallavolo Civitavecchia ha preso il largo. Ed è questo probabilmente uno dei segreti del lavoro di Guidozzi, la miscela tra veterane, giovani e giovanissime a cui vanno aggiunte anche Cernicchiaro e Paolini per il loro contributo finora. «Abbiamo giocato molto bene davvero, con pochi errori. Solo nel terzo set abbiamo faticato un po’ ma per merito delle avversarie» ha commentato a fine gara entusiastico l’allenatore rossoblu. «La classifica è straordinaria, con la sconfitta a sorpresa di Aprilia ci mette inaspettatamente al secondo posto. Ormai siamo in ballo e dobbiamo ballare, ma io continuo a guardare cosa fanno in classifica le squadre dietro e non guardo la vetta. Dobbiamo fare il massimo nelle prossime partite per mettere a distanza la Lazio e la Tibur con ci giochiamo le posizioni dal quinto al terzo posto. È un campionato molto bello e devo dire che tutte le squadre che abbiamo incontrato sono allenate da tecnici in gamba che contribuiscono a dare livello a questo campionato». La quindicesima giornata ha riservato due sorprese: la sconfitta casalinga inaspettata dell’Aprilia contro Sg Volley Roma (prossima avversaria in campionato della Pallavolo Civitavecchia) che fa perdere la testa della classifica alle pontine e la contestuale sconfitta della Lazio in traferita contro Don Orione in trasferta. Questi due risultati arricchiscono di valore la vittoria ottenuta sabato del sestetto rossoblu che ora è secondo con 38 punti a una lunghezza dall’Anguillara capolista e davanti un punto all’Aprilia; ma soprattutto davanti ben dieci punti dalla rivale diretta Lazio. A questo punto la compagine civitavecchiese viaggia con l’obiettivo realistico di giocarsi il terzo posto in campionato, anche se mancano ancora 11 giornate alla fine e la panchina a disposizione di Guidozzi non è lunga come quella delle rivali. Sognare si può e fa anche bene, l’importante è armonizzare l’ambizione con la reltà. Questo è un gruppo partito per migliorare il sesto posto in classifica ottenuto l’anno scorso e sta ampiamento adempiendo la missione, con la possibilità di giocarsi un piazzamento tra il terzo e il quinto posto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA