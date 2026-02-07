La 3epc Pallavolo Civitavecchia si appresta a inaugurare il girone di ritorno consolidando il ruolo di protagonista nel campionato di Serie C. Con la prima giornata di ritorno fissata per questa domenica alle 18:30 sul campo di Palombara, le rossoblù di Giovanni Guidozzi puntano a confermare la straordinaria marcia mostrata finora per blindare un piazzamento nelle prime cinque.

La sfida contro il Palombara, tuttavia, nasconde diverse insidie. Nonostante il tredicesimo posto in classifica con soli 10 punti, le padrone di casa hanno un disperato bisogno di fare punti in chiave salvezza. Questa necessità di muovere la classifica renderà la gara estremamente complicata per la 3epc, che dovrà mantenere alta la concentrazione per evitare passi falsi contro un avversario pronto a lottare su ogni pallone. La solidità del gruppo civitavecchiese sarà fondamentale per respingere l'assalto e puntare con decisione a un finale di stagione nell'élite del girone.

@RIPRODUZIONE RISERVATA