C'è grande attesa al Palazzetto Insolera-Tamagnini dove questo sabato, alle ore 19:45, la 3epc Pallavolo Civitavecchia scenderà in campo per la seconda giornata del girone di ritorno della Serie C regionale (Girone C), affrontando l'All Volley Castello.

Per le rossoblù si tratta di un ritorno a casa molto sentito: l’ultima apparizione casalinga risale infatti al 10 gennaio, quando regolarono con una prestazione convincente la Tibur Volley. Dopo oltre un mese di trasferte, il pubblico locale è pronto a trascinare la squadra verso un successo importante per dare continuità all'ottimo cammino fin qui percorso.

I numeri confermano la solidità del gruppo: la 3epc sta disputando un campionato di alto livello, occupando attualmente il terzo gradino del podio con 35 punti (11 vittorie e 3 sconfitte), a un solo punto di distacco dalla coppia di testa. Tuttavia, in casa rossoblù si mantiene il profilo basso: l'obiettivo primario resta quello di blindare un posto tra le prime cinque della classe e magari provare a confermarsi terze per avere la possibilità di disputare i playoff.

L'avversario di turno, l'All Volley G. Castello, occupa il dodicesimo posto con 13 punti. Sebbene il pronostico veda favorite le padrone di casa – forti di un quoziente set di 2,85 contro lo 0,56 delle ospiti – la concentrazione dovrà restare massima. In questa fase del torneo, ogni punto è fondamentale per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici e stabilizzarsi nei piani alti della classifica.

Vincere sabato permetterebbe di confermare l'imbattibilità interna e di compiere un altro passo deciso verso il traguardo stagionale. Il gruppo appare solido e motivato, pronto a regalare un'altra serata di grande volley ai propri sostenitori.

