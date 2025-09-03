Esperienza speciale per l’As Gin, che, ancora una volta, viene celebrata ed apprezzata per gli importantissimi risultati raggiunti a livello sportivo. La società del presidente Pierluigi Miranda ha preso parte alla cerimonia delle benemerenze organizzata dalla Federginnastica e dal Coni, direttamente nella sala d’onore a Roma, per i meriti sportivi ottenuti nel quadriennio dal 2020 al 2024.

È stata anche l’occasione per fare i migliori auguri per l’anno ginnico che sta andando a cominciare con la conclusione degli eventi a livello internazionale e che poi, nel corso dei mesi, andrà a portare ai campionati nazionali ed alla partenza della serie A1, che vedrà ai nastri di partenza l’As Gin sia al femminile che al maschile.

Presenti le ginnaste, i ginnasti, accompagnati dai rispettivi allenatori, che hanno potuto presenziare al galà. I rossoblù hanno ricevuto tantissimi riconoscimenti oro e argento per i risultati di Samuele Natali, Lorenzo Santandrea, Sofia Brocchi, July Marano, Naomi Pazon, Emma Recchia, Giulia Bencini, Alessia Ceccarelli, Giulia Cotroneo, Alicia De Pirro, Nimoe Fiaschetti, Sara Stagni, Dalila Boccanera e Helena Fiorucci.

L’As Gin ha ringraziato il Comitato Regionale della Federginnastica Lazio e il Coni per questo importante riconoscimento, meritato per quanto fatto sempre di più nel corso degli anni, a cominciare dai trionfi olimpici e mondiali di Manila Esposito, la quale è stata anche insignita del riconoscimento di Diamante, allo Scudetto ottenuto dalle ragazze di Camilla Ugolini e Marco Massara, premiati anche personalmente come tecnici di spessore, oltre alla promozione in serie A1 della formazione maschile di Tommaso Pampinella.

