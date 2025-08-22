Si comincia a sentire fame di calcio nel territorio. Questo anche perché è finalmente giunto il momento della Festa dei Calendari, il classico appuntamento di inizio stagione che è tornato dopo un periodo di assenza. Civitavecchia in Eccellenza, e Cerveteri, Ladispoli, Santa Marinella e Tolfa in Promozione sono pronte a conoscere gironi e calendari della loro prossima avventura, che comincerà il 7 settembre per i nerazzurri e il 21 per tutti gli altri. Pomezia e Tivoli saranno avversarie dell’undici di Castagnari, oppure ci sarà un girone meno tosto per cercare l’assalto alla serie D.

Quali saranno le squadre romane inserite nel girone A di Promozione, con la speranza che il sentiero sia un po’ scosceso per Santa Marinella e Tolfa? Mentre Cerveteri e Ladispoli vogliono ritagliarsi un ruolo di primo piano e non limitarsi ad una semplice salvezza. Tutto questo verrà celato a partire domani dalle 11, quando prenderà il via l’evento che, come sempre, si svolgerà a Tivoli. Inoltre verranno annunciati gli abbinamenti per il turno preliminare di Coppa Italia, che si terranno il 31 agosto, mentre il 7 e il 14 ci saranno le gare del primo turno del tabellone della manifestazione, a cui l’anno scorso non riuscì ad accedere, alle fasi finali, nessuna formazione del territorio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA