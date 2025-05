Il weekend di sabato 17 e domenica 18 maggio ha visto le squadre di ginnastica ritmica dell’Asd Arci Uisp Campo dell’Oro impegnate su due fronti: da un lato l’impegno nella Coppa Interregionale Uisp ad Ascoli Piceno, e dall’altro la seconda giornata del campionato regionale a Guidonia Montecelio. Ad Ascoli Piceno, sotto la guida del tecnico settore agonismo Maria Chiara Corti, ottimi risultati sia nelle prove a squadre sia in quelle individuali, tra cui spiccano le medaglie d’oro di Beatrice Roversi (palla e clavette), Anna Ballotari e Diletta Minieri (cerchio), Penelope Gatti (palla), le medaglie d’argento di Gloria Pascucci (cerchio), Zoe D’Ambrosio (palla), della squadra composta da Anna Ballotari, Penelope Gatti, Diletta Minieri e Zoe D’Ambrosio (corpo libero), e le medaglie di bronzo di Greta Fiorini (palla), della coppia Gloria Pascucci-Greta Fiorini (palla). In ambito regionale altrettante notizie liete dal PalaSport di Guidonia con un nutritissimo numero di portacolori dell’Arci Uisp partecipanti, sotto la guida del tecnico Beatrice Rossi, che hanno portato a casa i seguenti risultati: fascia platino per Lucrezia Imperato (fune), Viola Luciotti (palla), Azzura Farace (corpo libero), squadra Allieve con Alleva C., Rignani, Petracchioli (cerchio), squadra Allieve con Meo, Rinaldi, Di Furia (cerchio), Noemi Azzarelli (palla); fascia diamante per Eleonora Panzeca (nastro), squadra con Farace, Bevilacqua, Lombardi (palla), squadra con Romagnoli B., Alleva E., Gargiullo E., Aceto G. (corpo libero), squadra con Tandurella, Ranucci, Palomba, Castiello (corpo libero); fascia oro per Noemi Farace (corpo libero), Zoe Palma (palla), squadra con Romagnoli M., Pagliarini, Di Luca (palla); fascia argento per Sofia Lombardi (corpo libero), squadra con Alleva M., Gargiullo E., Nigro (cerchio), Emma Bevilacqua (corpo libero). I prossimi appuntamenti che vedranno impegnate le giovani atlete dell’Asd Arci Uisp Campo dell’Oro sono il 6 giugno al Teatro Sala Gassman per “In ricordo di Te”, serata di beneficienza organizzata dai genitori di Claudia Sacco, il 7 giugno al PalaSport “Insolera-Tamagnini” con il Galà di ginnastica ritmica.

