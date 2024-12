Si interrompe la striscia positiva dell'Aranova, che subisce una sconfitta ad opera dell'Aureria Antica Aurelio. In casa, dove i rossoblu non avevano mai perso, arriva il primo ko stagionale. Finisce 1-2 per i romani, che riescono ad ottimizzare le poche azioni da rete, condannando i padroni di casa a una sconfitta che per quello che si è visto in campo è apparsa immeritata. Di Germoni il gol della squadra di Vigna, che è piegata da due disattenzioni che gli sono costate care. Il tecnico Vigna si è detto rammaricato, poiché il verdetto è stato segnato da due episodi. « Non mi capacito del perché siamo riusciti a perdere così, quando siamo stati padroni del campo, regalando agli ospiti troppi palloni. Potevamo vincere, non siamo stati capaci di mettere la palla in rete - ha riferito il tecnico - dobbiamo avere più concentrazione, che ci è mancata in una gara che potevano fare nostra».

