Trasferta sul campo del Valmontone per l’Aranova che dopo la sconfitta interna cercherà di fare risultato per proiettarsi alla pausa con la salvezza in tasca. A sei giornate dal termine, i rossoblu potrebbero mettere al sicuro la permanenza in Eccellenza, che non dovrebbe essere complicato, visto il calendario agevole. Teti e compagni affronteranno una squadra in salute, che si è ripresa con una serie di vittorie, tali dcipa regalarle la salvezza in anticipo. La sconfitta casalinga dei rossoblù, domenica scorsa, è costata cara : 1000 euro di multa perché i sostenitori hanno lanciato cori sessisti contro la direzione arbitrale. Dunque, i rossoblù proveranno a voltare pagina, provando il blitz a Valmontone. «È un campo molto difficile e contro una formazione che sta facendo molto bene - commenta Alessio Teti -. Noi veniamo da una sconfitta immeritata, la fortuna non ci assiste, ma sono sicuro che a Valmontone ci riscatteremo».

©RIPRODUZIONE RISERVA