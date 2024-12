Ancora un’impresa e un titolo messo in bacheca per Anna Lisa Brozzi. La 30enne di Cerveteri, allenata dal maestro Mario Massai, in quel di Trieste ha infatti superato ai punti la beniamina di casa Sara Lombardi, conquistando così la corona italiana dei pesi Gallo.

Un successo che fa il paio con la cintura europea dei Piuma, addirittura più prestigiosa, conquistata il 21 maggio 2022 in Francia e poi persa circa un anno dopo a Roma.

Insomma, un talento cristallino quello della Brozzi, ora a caccia di una nuova sfida, come testimoniano le parole del suo tecnico, il maestro Mario Massai: «Anna Lisa ha dimostrato ancora una volta tutto il suo talento e la sua determinazione. Si è preparata moltissimo per questo match e i risultati si sono visti sul ring. È dotata di un’ottima tecnica e di tanto cuore e queste caratteristiche la porteranno ancora più lontano. Ha meritato la vittoria dall’inizio alla fine, anche se va detto che la sua avversaria non è stata da meno, infatti hanno dato vita ad un incontro strepitoso. Sono soddisfatto anche di come abbiamo gestito una brutta ferita rimediata nella prima ripresa da Anna Lisa sotto l’arcata sopracigliare a causa di una testata. Ora testa bassa e dritti verso un altro prestigioso traguardo, probabilmente l’Europeo dei Gallo».

