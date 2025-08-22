Un’altra vittoria per 3-0. È quella che ha ottenuto il Civitavecchia Calcio nella nuova amichevole pre-campionato, questa votla il derby comprensoriale del Tamagnini, nel quale i nerazzurri hanno sconfitto il Tarquinia, squadra dove sono presenti tantissimi civitavecchiesi, tra cui il tecnico Paolo Caputo ed i giocatori Luigi Trebisondi, Omar Pastorelli, Massimiliano Gravina e Stefano Del Duchetto. Ottima la cornice di pubblico presente sugli spalti, che ha gradito la collocazione in prima serata dell’incontro, sotto un buon fresco a cavallo tra i temporali avvenuti in questi giorni in città.

È bastato appena un quarto d'ora, al Civitavecchia di Castagnari, per mettere da subito le cose in chiaro. È Ivan Squerzanti a rompere il ghiaccio con il tap-in vincente in area, a seguito dell'intervento di Caputo. La macchina nerazzurra è partita, ma la Vecchia non vuole affatto procedere a velocità costante. Così, poco dopo, Sebastiani da fuori col destro secca il portiere tarquiniese, per il raddoppio civitavecchiese.

Che, di lì a poco, si trasforma in tris: alla mezz'ora, un cross perfetto di Squerzanti trova la testa vincente di capitan Funari, che la chiude dopo appena un terzo di gara. Il primo tempo recita 3 a 0 in favore della Vecchia, che fin qui non ha praticamente mai corso rischi in difesa e che avrebbe potuto chiudere anche con un divario maggiore. Inizia la ripresa, ma il canovaccio non cambia. La Vecchia passa dalla quinta alla quarta, con la vettura nerazzurra che prosegue la sua corsa senza problemi. La spregiudicatezza offensiva ora lascia spazio alla capacità di gestire e di addormentare il match.

Anche se, a metà ripresa, è Bertini per gli ospiti che prova a svegliare la partita, col palo che gli si mette contro. Si resta sul 3-0. Il legno subito è uno dei due grossi pericoli che il Civitavecchia corre all'interno dell'intera partita, che si avvia alla conclusione senza lasciare spazio a tante interpretazioni, anche se i blugranata hanno sfiorato un’altra volta il gol della bandiera per pochissimo in contropiede. Finisce 3-0 per i nerazzurri di Castagnari, che conquistano il loro secondo successo di fila nella pre-season. Domani alle 17.30 altro test, sempre al Tamagnini, questa volta contro il Fonte Meravigliosa.

