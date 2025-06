L’Atletico Civitavecchia è stato preciso e tempestivo nell’annuncio dei giocatori che seguiranno Andrea Consalvo nella sua esperienza sulla panchina gialloblu. Dopo aver ufficializzato il prolungamento dell’accordo con Leone, Notarnicola, Smeraglia e Patrizio De Amicis, ora è la volta di altri tre giocatori, che portano la somma a quota sette.

A stringere la mano del direttore sportivo Ermanno Muneroni, questa volta, sono stati Alessio Donati, Francesco Bonadies e Massimiliano Vandini. Quindi procede a ritmi spediti il ciclo di riconferme per la prossima stagione, che sarà, ancora una volta, nel campionato di serie C2. Tra loro dovrebbe esserci anche Emanuele Todaro, che dalla prossima settimana si aggregherà al gruppo per gli ultimi due raduni.

Entro fine mese l’Atletico dovrebbe procedere all’annuncio di altri elementi che completeranno la rosa. A luglio, invece, sarà la volta dei nomi dei nuovi giocatori. Al momento le indicazioni danno possibili tre nuovi arrivi, che rinforzerebbero la rosa gialloblu. Si fanno i nomi di due elementi che potrebbero essere dei graditi ritorni dalle parti del San Liborio Stadium, Marco Manca e Andrea Ferraccioli, e di tre giocatori che nell’ultima stagione hanno militato in società del territorio.

Si parla anche di due arrivi da Roma, grazie ai buoni uffici di mister Andrea Consalvo, con giocatori di categoria, che al momento, però, stanno anche alla finestra in attesa di un’eventuale chiamata dalla serie B. Invece la situazione sui tre portieri che difenderanno la porta dell’Atletico sarà definita già in questi giorni, forse per il fine settimana.

