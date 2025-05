La notizia è di quelle che non capitano tutti i giorni, anche perché accade per la prima volta nella storia. L’America’s Cup si svolgerà nelle acque di Napoli, portando la prestigiosissima competizione in Italia nella primavera e nell’estate del 2027. La felicissima news interessa molto anche lo sport civitavecchiese, visto che nell’ultima edizione, che si svolta lo scorso anno a Barcellona, erano presenti due velisti locali tra le fila di Luna Rossa, ovvero Mattia Camboni e Giulia Fava. A mettersi particolarmente in mostra l’atleta legata all’Avc, che ha vinto con l’equipaggio italiano la prima edizione della competizione al femminile, con la notizia che ebbe grandissimo risalto in città, tanto che Fava è stata più volta premiata negli ultimi tempi.

E chissà che Napoli 2027 possa rappresentare una tappa speciale per la carriera dei due civitavecchiesi, anche se ci sarà da attendere per capire come sarà strutturato l’evento, cosa per nulla definita e semplice da capire. Il riferimento è, in particolare, alla gara femminile, che ha debuttato a Barcellona e per la quale non c’era certezza per la sua riconferma. Ma, sbilanciandosi un po’, si può pensare che l’Italia possa avere tutta la motivazione per confermare l’evento “rosa”, visto che alla sua prima volta in acqua a vincere sono stati proprio i rappresentanti del nostro Paese.

