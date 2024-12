Domenica amara per l’Allumiere di patron De Paolis. In una Cavaccia gremita il Canale Monterano ha fatto sua la gara con abilità e tanta esperienza, soprattutto nella seconda frazione di gioco.

Il doppio vantaggio ospite maturato tra il 19' ed il 27' del primo tempo con le marcature di Pelliccioni e Cipriani ha indirizzato la gara sui binari gialloblu.

Ad inizio ripresa l'autogol di Rosalba ha riaperto la gara. L'Allumiere ha chiuso il Canale nella propria metà campo e ci è voluto un Rizzo monumentale su Rosati per negare alla squadra collinare il pareggio a cinque minuti dal termine. L’Allumiere, nonostante la sconfitta, si conferma spina nel fianco per tutti, mentre il Canale Monterano dimostra di essere attrezzata per primeggiare in questo campionato.

