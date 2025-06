«Dopo 13 anni da giocatore, è arrivato il momento di chiudere un capitolo importante della mia vita calcistica con l’Allumiere». Ad esprimersi così il talentuoso giocatore Giuseppe Del Frate che ha salutato tutti e che chiude il capitolo della sua vita di giocatore in maglia biancoceleste.

Del Frate ha salutato tutti con un messaggio su Facebook: «È difficile descrivere cosa significhi per me questa maglia: l’ho indossata con orgoglio, passione e rispetto, sempre. Ho vissuto emozioni uniche, conosciuto persone straordinarie e condiviso momenti che porterò sempre nel cuore - spiega emozionato il suo definitivo congedo Giuseppe Del Frate - ora è tempo di nuove sfide, ma non sarà un addio, sicuramente è un arrivederci, magari sotto altre vesti. Grazie a tutti quelli che hanno fatto parte di questo percorso. Forza Allumiere, oggi e sempre».

