Più monti, che mari. E il derby alla fine se lo porta a casa il Tolfa che espugna l’Angelo Sale con un 3-2 ricco di emozioni. Per il Ladispoli arriva la quinta sconfitta consecutiva di fronte al proprio pubblico.

Cercando negli annali recenti della storia calcistica rossoblu non era mai accaduto prima. In classifica tra l’altro l’Academy è in piena bagarre per non retrocedere, insomma si fa dura ora per pensare ad altri progetti.

I biancorossi del grande ex, Michele Micheli, si rilanciano e, come il Ladispoli, sono reduci dall’aver staccato il pass in settimana per i quarti di Coppa Lazio.

Il Ladispoli si presenta con Manetti tra i pali, Cruciani e Barilaro al centro della difesa, ai lati Da Soller e Gafuri.

In mediana torna finalmente D’Angeli con Guerra ed esterni Fortuna a sinistra, Facecchia sul lato opposto e tandem d’attacco Rodio-Modesti.

Tolfetani in campo con De Clementi, Selvaggio a destra, Cristian Vittorini a sinistra l’ex Salvato al centro assieme a Mancini.

In mezzo Nuti e Bevilacqua, esterni Converso e Gaudenzi con Manuel Vittorini-Bernardini coppia in avanti. L’inizio è a tinte rossoblu.

Ci priva prima Rodio, poi è il momento di Modesti che per poco non sorprende la retroguardia ospite.

Al 17’ contropiede micidiale per il Tolfa con Manuel Vittorini che libera Selvaggio il quale entra in area, Manetti esce ma il rimpallo favorisce Bernardini cinico sotto porta per la rete dell’1-0.

Gli ospiti possono pure raddoppiare 8 minuti dopo quando Vittorini, servito a Bernardini, si ritrova a tu per tu con Manetti stavolta lesto a respingere di piede.

Al 31’ si fa male Barilaro: al suo posto entra Urbani. E il difensore si fa trovare al posto giusto al momento giusto qualche minuto dopo quando raccoglie l’assist di Fortuna su calcio piazzato e fa 1-1 di testa. Si chiude qui un primo tempo movimentato.

Nel secondo tempo il Tolfa avanza il suo baricentro e all’11’ arriva il nuovo vantaggio con Bernardini che scambia con Manuel Vittorini che si invola bruciando Urbani e superando ancora Manetti.

I ladispolani avevano protestato in modo animato per un fallo laterale non assegnato dall’arbitro. Al 23’ Guerra, già ammonito, commette fallo e viene espulso.

Mastrodonato le prova tutte inserendo Cecchinelli e Pelizzi.

Ci mette pochi minuti l’attaccante biondo a sfruttare un’azione piena di rimpalli con un colpo di testa sotto misura.

Il 2-2 carica l’Academy che però riceve l’ennesima doccia gelata 4 minuti dopo quando Converso va a raccogliere il pallone dopo un batti e ribatti e la infila sotto all’incrocio dei pali girandosi con destrezza.

Al 40’ c’è una punizione sulla destra battuta da Cecchinelli, i ladispolani esultano ma per l’arbitro non è gol. Finisce praticamente qui con il grande amaro in bocca della dirigenza.

«Purtroppo ci gira male in questo periodo – commenta il ds, Simone Di Iorio – abbiamo disputato una buona partita e non meritavamo di certo la sconfitta. Sull’episodio dico che la palla era dentro, abbiamo rivisto anche il video. Dispiace sia andata così».

QUI TOLFA

Una vittoria meritata, che porta entusiasmo al gruppo e soprattutto muove la classifica: i pupilli di patron Alessio Vannicola sono saliti all'ottavo posto (in tandem con il Santa Marinella) a 12 punti. La sfida, valida per la 9ª giornata del campionato di Promozione – Girone A, arrivava in un momento positivo per i collinari, reduci dal successo infrasettimanale in Coppa Italia che ha regalato il passaggio ai quarti di finale. Nonostante alcune assenze pesanti, il Tolfa sembra aver messo alle spalle la fase di rodaggio: sta emergendo il vero volto della squadra, un Tolfa unito, gagliardo, combattivo, che lotta su ogni pallone e non si arrende mai.

«Abbiamo vinto 3-2 – spiega mister Micheli – siamo andati in vantaggio con Bernardini, poi abbiamo subito il pareggio su calcio di punizione. Nel secondo tempo siamo tornati avanti grazie a una bella combinazione Bernardini-Vittorini, con quest’ultimo che ha messo dentro. Abbiamo preso il 2-2, palesemente in fuorigioco e quindi irregolare, però abbiamo avuto la forza di reagire e di andare subito a fare il 3-2».

Il tecnico sottolinea poi la prestazione del gruppo: «I nostri ragazzi hanno disputato proprio una bella partita. Siamo stati squadra. Abbiamo affrontato - prosegue mister Micheli - una gran bella formazione e siamo riusciti a conquistare una vittoria molto importante. Speriamo che il vento giri un po’ e che possiamo tornare a essere quelli che tutti si aspettano».

Una prova di grande carattere e maturità, che certifica i progressi del Tolfa e alimenta fiducia in vista dei prossimi impegni del campionato.

I collinari archiviano in fretta questa sfida e si buttano.a capofitto nella preparazione della sfida di domenica contro gli ospiti del Pianoscarano che si disputerà allo Scoponi.

