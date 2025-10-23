Segnali poco piacevoli dalla Viterbese che oltre alla difficoltà in campionato con due soli punti ottenuti nelle ultime quattro giornate e con la vittoria che manca da oltre un mese ha annunciato nella giornata di ieri anche la fine del rapporto con il suo giocatore Antonio Proietti, centrocampista e tra l‘altro l’elemento che sino ad ora aveva avuto il miglior rendimento oltre che capace di realizzare tre reti. Questo il testo della comunicazione da parte della società: “La Us Viterbese Viterbese comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con il calciatore Antonio Proietti.La separazione è avvenuta in un clima di massima cordialità e rispetto reciproco. .La società desidera ringraziare Antonio per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il suo percorso in gialloblù, augurandogli le migliori fortune, sportive e personali”. Il solito copia e incolla quando un giocatore decide di andare via con la società che di fatto ancora non ha sciolto il silenzio stampa e lascia ogni giornp di più perplessa una tifoseria che rischia di tornare ai minimi termini alla luce di queste defezioni con quella di Proietti che va ad aggiungersi alle già pubblicizzate rescissioni di Valler e Luciani. Intanto in un clima che non può essere dei migliori la compagine di mister Gardini si preparara per il confronto interno di domenica contro il Campus Eur. Il match rispetto all’orario calendarizzato avrà inizio alle ore 15 anziché alle 14,30 visto che domenica tornerà l’orario solare.