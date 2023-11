Alla vigilia della trasferta di Pescia, Giampaolo Superchi si è separato dal Cerveteri. La decisione è stata assunta in condivisione con il club verdazzurro, una scelta sofferta dopo la sconfitta subita in casa contro il Palidoro. La società ha affidato la squadra a Luigi Cicino, allenatore degli under 15 del club etrusco Cicino fino a qualche anno fa è stato un attaccante di peso in formazioni di Serie D, tra queeste Ostia Mare, Trastevere e Civita Castellana. Per lui quella di Pescia è la prima esperienza da allenatore in una panchina di prima squadra. La società ha ringraziato Superchi per il lavoro svolto ed ora si cercherà di voltare pagina dopo alcuni incomprensioni nate con l'allenatore di Allumiere. È un Cerveteri che deve riprendere il cammino verso l'alta classifica, quello che si presenta a Pescia Romana per affrontare una squadra che tre settimane fa ha eliminato in coppa Italia. Dopo la sconfitta con il Palidoro, pesante nel risultato, i cervi volano in Maremma per centrare la vittoria, importante per tenersi ancorati alla zona alta della classifica. Senza lo squalificato Roscioli, mistere Cicino recupera Patrascu, mercoledì in campo per un tempo visto che le sue condizioni non erano al massimo. In forse Toscano, alle prese con una contrattura che si sta trascinando avanti da un paio di settimane . Sulla panchina dei maremmani siede il ladispolano Michele Micheli, che ha assunto la guida tecnica due settimane fa.

