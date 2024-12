Mancano sempre meno giorni a Sport in Piazza, considerato ormai un tradizionale evento nel settembre civitavecchiese. Come sempre, l’organizzazione è affidata al Comune e sta andando avanti nonostante il cambiamento delle amministrazioni, così come i delegati allo sport.

Da Daniela Lucernoni a Matteo Iacomelli, fino a Patrizio Pacifico, l’evento è sempre andato avanti nonostante il colore politico alla guida della città.

L’iniziativa si svolgerà sabato 14 settembre, con il via fissato alle 10 e il termine programmato alle 20. I ragazzi e i bambini si potranno recare a piazza della Vita per seguire le attività dei tantissimi stand che saranno collocati, nei quali verrà promossa l’attività delle associazioni che hanno deciso di prendere parte a Sport in Piazza.

Sono oltre 35 le società sportive, e non solo, che hanno accettato la proposta di Palazzo del Pincio.

Ad oggi ad aderire a Sport in Piazza sono stati: Corpo e Mente, Kaddy Dog Center, As Gin, Pyrgi Basket, Ottoruote Club, Un’amica in palestra, Meiji Kan, Crc, Althea Academy, CivitaRemo, Balletto di Civitavecchia, Yonix, Metro Tango, Nessuno Escluso, Mare Nostrum 2000, Iron Team, Santa Marinella Basket, Canna da Riva, Coser, Arci Uisp Campo dell’Oro, Aureliano Tennis, Cv Skating, Pallavolo Civitavecchia, Athletic All Blacks, Bridge Circolo Unione, Il Timone, Mabuni Club, Handball Flavioni, Taekwondo Civitavecchia, Civitavecchia Volley, Dynamika, Ats Scuole di Danza, Genius, Atletico Civitavecchia, Volley Academy Civitavecchia.

