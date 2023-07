Trasferta col botto quella della rappresentativa FIK alla "International Cup" tenuta il primo giorno di fronte al sindaco e alle autorità politiche della città, nell'ambito dei Campionati Panamericani di karate IKU del Brasile .

La scorsa settimana, nella città di San Paulo nello stadio di Cacapava , è arrivata l’ennessima soddisfazione internazionale per i colori della storica palestra di Via Terme di Traiano. Alessandro Barletta ha conquistato la medaglia d’oro nel kata Seniores (18/40 anni) open style, sbaragliano, dopo ben 5 prove i suoi 64 avversari provenienti da 13 paesi.

«È stata una gara estenuante - dichiara il portacolori della Meiji Kan - e alcuni dei miei avversari erano davvero ben preparati, avevano uno scenario fantastico con la "torsida" brasilera che li ha sostenuti per tutta la gara . Devo dire però che alla fine, quando ho vinto, mi hanno applaudito tutti sportivamente, trattenendomi per quasi un’ora dopo la premiazione, per fare delle foto insieme a me».

«Siamo estremamente soddisfatti - conclude il vice presidente FIK Stefano Pucci , presente alla manifestazione come direttore tecnico della federazione internazionale - sia della prestazione di Alessandro Barletta sia del secondo posto conquistato, nella stessa prestigiosa categoria, dal giovane romano Daniele Refolo. La gara è stata organizzata in maniera fantastica come solo i brasiliani sanno fare con lo stadio pieno di pubblico coloratissimo che per 5 giorni ha applaudito tutti indistintamente e con oltre 1300 atleti presenti in rappresentanza dei vari paesi del karate Americano della IKU , una grande federazione internazionale che continua a crescere ad ogni manifestazione , sempre di piu nei numeri e sembre meglio a livello logistico .

©RIPRODUZIONE RISERVATA