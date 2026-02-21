Domani mattina alle ore 11 lo stadio “Vicinale dei Vignali” sarà teatro della 20esima giornata del girone C di Prima Categoria, con una sfida che promette scintille tra Anguillara e Atletico Focene. La formazione di mister Cuffaro arriva all’appuntamento forte dell’entusiasmo generato dal convincente 4-0 rifilato al Prima Porta nell’ultimo turno. Un successo netto, arrivato tra le mura amiche, che ha rilanciato le ambizioni dei focenesi, attualmente sesti in classifica e determinati a dare continuità ai risultati per restare agganciati alla zona alta della graduatoria. Di fronte, però, ci sarà un’Anguillara ferita ma tutt’altro che ridimensionata. I padroni di casa occupano il terzo posto e puntano a difendere la propria posizione di vertice. La sconfitta per 2-1 rimediata in trasferta contro la Vis Aurelia ha rallentato la corsa, ma davanti al proprio pubblico la squadra cercherà un pronto riscatto per non perdere terreno nella lotta ai piani alti. Sarà dunque una gara dal peso specifico importante: da una parte l'Atletico Focene, che vuole confermare i progressi mostrati e accorciare ulteriormente le distanze dalle prime della classe; dall’altra l’Anguillara, chiamata a reagire dopo lo stop esterno e a sfruttare il fattore campo per consolidare il podio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA