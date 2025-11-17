Edoardo Giordan, il pluricampione paralimpico originario di Torrimpietra, è pronto a inaugurare la nuova stagione internazionale. Quest'ultimo, sarà infatti tra i protagonisti della prima tappa della Coppa del Mondo di scherma in carrozzina 2025-2026, in programma a Nakhon Ratchasima (Thailandia) da giovedì a domenica. La Thailandia ospiterà il debutto annuale del circuito iridato, che segue l’ottima performance dell’Italia ai Mondiali di Iksan. Nella rassegna iridata di settembre, infatti, gli azzurri hanno raccolto dieci medaglie complessive, chiudendo al secondo posto nel medagliere per nazioni, dietro soltanto alla Cina. A rappresentare l’Italia saranno nove atleti, impegnati sulle pedane della “Spadt Convention Hall” e seguiti dallo staff tecnico composto da Alessandro Paroli (fioretto), Antongiulio Stella (sciabola) e Michele Tarantini (spada). I convocati per le competizioni maschili individuali sono Mattia Galvagno, Michele Massa, Edoardo Giordan, Andrea Jacquier, Luca Platania ed Emanuele Lambertini, mentre per il settore femminile scenderanno in pedana Andreea Mogos, Julia Markowska e Sofia Garnero. La giornata conclusiva sarà dedicata alle prove a squadre, che si svolgeranno con l’ormai consolidata formula Open. Ogni formazione sarà composta da quattro schermitori, due uomini e due donne, indipendentemente dall’arma di specializzazione. Rispetto ai Mondiali in Corea non prenderanno parte alla trasferta thailandese Matteo Betti, Loredana Trigilia e Gianmarco Paolucci, che insieme ai tecnici hanno scelto un periodo di recupero dopo l’intenso tour de force iridato, così da preparare al meglio i prossimi impegni stagionali. Assente anche Leonardo Rigo, poiché la sua categoria - la C - non è prevista in questa tappa. Completano la delegazione azzurra il medico Nicolò Piacentini e il fisioterapista Christian Lorenzini, che affiancheranno gli atleti per tutta la durata della competizione.

