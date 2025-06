Parte subito alla grande la Scuola Tennis di Vasanello, organizzata dal Comune e dall’assessore allo Sport Pieri Profeta, dal Tennis club Vasanello Asd e dal Tennis Club Orte Asd. A dieci giorni dall’apertura, le iscrizioni sono già oltre trenta e si stanno susseguendo a ritmi sostenuti. I corsi, tenuti da insegnanti iscritti alla Federazione Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel) si tengono due giorni a settimana, il mercoledì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12 nel campo da tennis in via Sant’Antonio 76 e sono aperti a tutte le fasce d’età. «Sono estremamente soddisfatto del successo ottenuto, sin da subito, dei corsi da tennis organizzati di nuovo, dopo anni, nella nostra struttura completamente risistemata. L’attenzione allo sport è sempre stato un punto saliente della nostra amministrazione - ha dichiarato il sindaco Igino Vestri - e le numerose adesioni ricevute sono l’indicazione evidente che i sani principi delle attività sportive sono un valore condiviso anche dalla cittadinanza, un segnale importante per la crescita dei ragazzi nella giusta direzione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA