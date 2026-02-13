Nel weekend degli innamorati, il cuore batte forte anche per i colori rossoblu. Domenica alle ore 15 allo stadio Pietro Desideri il Fiumicino torna davanti al proprio pubblico per la 23esima giornata del girone A di Promozione. Un appuntamento casalingo dal sapore speciale per la formazione guidata da mister Albano, chiamata a reagire dopo la sconfitta di misura maturata nei minuti finali contro la capolista Borgo Palidoro. L’1-0 subito contro la prima della classe ha lasciato l’amaro in bocca, ma anche la consapevolezza di potersela giocare contro chiunque. Una prestazione solida, sfumata solo nel finale, che i fiumicinesi vogliono trasformare in energia positiva per il prossimo impegno. Di fronte ci sarà la Fonte Meravigliosa, attualmente tredicesima in classifica e reduce dal successo per 2-1 contro l’Olimpus Roma. Una squadra in salute, che arriverà a Fiumicino con entusiasmo e voglia di dare continuità ai risultati. La compagine aeroportuale invece occupa al momento la decima posizione, con l'obiettivo di cercare tre punti fondamentali per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria. Sarà una sfida intensa, tra due formazioni motivate e determinate, soprattutto, a fare risultato.

