Si avvicina un importante appuntamento per i giovani arrampicatori della Civita Climber Civitavecchia: domenica prossima ad Ariccia, presso la società Overest Climbing Club, si svolgerà la seconda tappa dei regionali boulder. La competizione vedrà la partecipazione di Marta Tassi, 9 anni, nella categoria Under 11, e di Giulia Fracassa nella categoria Under 13, entrambe seguite dall’allenatore Marco Bisozzi.

Per le giovani atlete civitavecchiesi sarà un’occasione preziosa per confrontarsi con coetanei di tutto il Lazio, testando le proprie capacità tecniche e la preparazione fisica in una disciplina sempre più seguita. L’evento rappresenta anche un momento di crescita sportiva e personale, dove il fair play e la concentrazione saranno fondamentali. La società Civita Climber Civitavecchia punta su Marta e Giulia con entusiasmo, certa che daranno il massimo per ottenere un buon piazzamento e per vivere un’esperienza stimolante e formativa nel panorama dell’arrampicata giovanile.

